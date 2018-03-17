События

13:10 17.03.2018

Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Американская киноакадемия приступила к рассмотрению трех жалоб на сексуальные домогательства, поступивших в адрес президента академии Джона Бэйли, сообщает американский телеканал CBS News.

"Академия конфиденциально рассматривает любые жалобы, чтобы защитить все стороны", - говорится в ее заявлении.

Деталей об инцидентах не приводится. В академии также отказались комментировать ход расследования до его завершения.

Джону Бэйли 75 лет, он был избран президентом академии в августе 2017 года. Он был оператором таких фильмов как "День сурка", "Перекресток", "Лучше не бывает", на его счету десятки операторских работ.

Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде начался осенью 2017 года, когда The New York Times написала о нескольких актрисах и сотрудницах двух компаний продюсера Харви Вайнштейна, обвинивших его в неподобающем поведении.

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Интерфакс-Украина
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