События

12:22 17.03.2018

Католикос всех армян Гарегин II освятил фундамент собора, строящегося в Киеве

Католикос всех армян Гарегин II находится в Украине с патриаршим визитом, в рамках которого он принял участие в конференции Союза армян Украины, а также освятил фундамент армянского кафедрального собора, который строится в Киеве.

Как сообщил в субботу департамент коммуникации МВД Украины, в конференции Союза армян Украины принял участие также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"При участии главы Армянской Апостольской церкви состоялся чин освящения фундамента армянского кафедрального собора, строящегося в Киеве", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщил сайт Союза армян Украины, католикоса всех армян в Киеве наградили орденом Союза армян Украины им. Григора Лусаворича.

В Украине в настоящее время проживает около 500 тыс. армян. В 1991 году в стране официально зарегистрирована епархия Армянской Апостольской церкви, общины которой действуют во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Донецке, Днепре и некоторых городах Крыма.

По информации СМИ, армянский кафедральный собор разместится на площади в 1 га на въезде в Киев со стороны Борисполя.

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Интерфакс-Украина
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