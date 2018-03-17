События

11:19 17.03.2018

Спасатели патрулируют проблемные участки заснеженного Киева

Спасатели патрулируют проблемные участки заснеженного Киева

Спасатели Киевского гарнизона в связи с ухудшением погодных условий привлечены для помощи водителям на проблемных участках столичных дорог.

"В связи с ухудшением погодных условий спасатели Киевского гарнизона привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог столицы. Спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки - и готовы в любой момент отправиться на помощь", - говорится в сообщении Главного управления Госслужбы Украины в Киеве.

Во избежание осложнения движения на автодорогах спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах) на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рекомендует водителям в случае возникновения сложной ситуации на дороге обращаться к их дежурному по тел.: +380 (44) 287-11-40 или к дежурному в каждой области.

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Интерфакс-Украина
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