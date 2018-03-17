События

10:33 17.03.2018

В Киеве из коллектора теплотрассы достали мертвого мужчину

В Киеве в коллекторе теплотрассы на ул. Вадима Гетьмана обнаружено тело мужчины, спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли его и передали правоохранителям.

Как сообщается в субботу на сайте ГСЧС, 16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Прибывшие на место спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Выяснением причин гибели мужчины занимаются правоохранители

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Интерфакс-Украина
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