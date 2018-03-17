Правоохранители с начала года прекратили в Украине деятельность 60 ОПГ

Полиция с начала текущего года прекратила деятельность 60 организованных преступных группировок в Украине, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Среди обезвреженных ОПГ семь имели межрегиональный характер, три - транснациональный, шесть - были созданы на этнической основе. 16 обнаруженных ОПГ причастны к незаконному обороту наркотиков, еще 5 - к незаконному обороту оружия", - цитирует В.Аброськина департамент коммуникации Нацполиции.

По его данным, в 2018 году полицейские раскрыли 565 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций. Также правоохранители в 2018 году выявили 236 человек, действовавших в составе этих группировок, 73 из них взяты под стражу.

В целом полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 организованных групп и преступных организаций, что на 42% больше по сравнению с январем-февралем 2017 года.