События

08:17 17.03.2018

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

В Волынской области в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 19 населенных пунктов, сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ровненская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

Разоблачена организованная преступная группа из восьми человек, занимающаяся производством и распространением контрафактных табачных изделий

Боевики из пулеметов совершили 1 обстрел позиций сил АТО на Донбассе, потерь нет

Днепропетровский облсовет вернул в собственность городов 28 медучреждений

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери, заказчики и исполнители задержаны

С начала года 374 жителя Днепропетровской области поступили на службу по контракту в ВСУ

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

Член правления Харьковского антикоррупционного центра требует, чтобы полиция возобновила расследование нападения на него

На "Азовстали" группы "Метинвест" погибло два человека из-за отравления колошниковым газом

Обыски на "Новой почте" проходили по делу об неуплате налогов в особо крупных размерах

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые заявили об отсутствии влияния игры GTA V на агрессивность

Защита обжаловала приостановление расследования выделенного в отдельное производство дела в отношении Саакашвили в рамках процесса о "деньгах Курченко"

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн грн Укргазбанка

Сенцов в письме к сестре написал о "медленной, но безвозвратной" потере здоровья

ГМС Украины позаимствует опыт экспертов США в вопросах идентификации и верификации лиц

Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство - заявление Скотланд-Ярда

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА