В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

В Волынской области в результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 19 населенных пунктов, сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.