Разоблачена организованная преступная группа из восьми человек, занимающаяся производством и распространением контрафактных табачных изделий

В Польше пограничники разоблачили организованную преступную группу из восьми человек, которая занималась производством и распространением контрафактных табачных изделий в больших количествах, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Материальный ущерб от деятельности преступников может составлять не менее 100 млн злотых", – отмечают польские правоохранители.

Также отмечается, что в состав международной организованной преступной группировки входили гражданин Грузии, гражданин Румынии, двое граждан Молдовы и четверо граждан Украины. Они осуществляли вербовку специалистов, обеспечивали сырьем и налаживали каналы распространения готовой продукции.

Для прекращения деятельности злоумышленников спланировали межгосударственную спецоперацию, в завершающей стадии которой на территории Польши участвовали также сотрудники УБОП полиции Молдовы и Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители провели обыски в Гданьском воеводстве (Польша), где при проведении процессуальных действий, в частности, разоблачили табачную фабрику. На месте обнаружили большое количество сигарет, 2,5 тонны табака, а также полную производственную линию сигарет. Кроме того, в местах проживания членов преступной группы найдено 3 единицы огнестрельного оружия, более 200 патронов, два глушителя и гранаты.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия.