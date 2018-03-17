События

07:30 17.03.2018

Разоблачена организованная преступная группа из восьми человек, занимающаяся производством и распространением контрафактных табачных изделий

В Польше пограничники разоблачили организованную преступную группу из восьми человек, которая занималась производством и распространением контрафактных табачных изделий в больших количествах, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Материальный ущерб от деятельности преступников может составлять не менее 100 млн злотых", – отмечают польские правоохранители.

Также отмечается, что в состав международной организованной преступной группировки входили гражданин Грузии, гражданин Румынии, двое граждан Молдовы и четверо граждан Украины. Они осуществляли вербовку специалистов, обеспечивали сырьем и налаживали каналы распространения готовой продукции.

Для прекращения деятельности злоумышленников спланировали межгосударственную спецоперацию, в завершающей стадии которой на территории Польши участвовали также сотрудники УБОП полиции Молдовы и Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители провели обыски в Гданьском воеводстве (Польша), где при проведении процессуальных действий, в частности, разоблачили табачную фабрику. На месте обнаружили большое количество сигарет, 2,5 тонны табака, а также полную производственную линию сигарет. Кроме того, в местах проживания членов преступной группы найдено 3 единицы огнестрельного оружия, более 200 патронов, два глушителя и гранаты.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Волынской области из-за непогоды произошло обесточивание 19 населенных пунктов

Боевики из пулеметов совершили 1 обстрел позиций сил АТО на Донбассе, потерь нет

Днепропетровский облсовет вернул в собственность городов 28 медучреждений

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери, заказчики и исполнители задержаны

С начала года 374 жителя Днепропетровской области поступили на службу по контракту в ВСУ

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

Член правления Харьковского антикоррупционного центра требует, чтобы полиция возобновила расследование нападения на него

На "Азовстали" группы "Метинвест" погибло два человека из-за отравления колошниковым газом

Обыски на "Новой почте" проходили по делу об неуплате налогов в особо крупных размерах

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые заявили об отсутствии влияния игры GTA V на агрессивность

Защита обжаловала приостановление расследования выделенного в отдельное производство дела в отношении Саакашвили в рамках процесса о "деньгах Курченко"

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн грн Укргазбанка

Сенцов в письме к сестре написал о "медленной, но безвозвратной" потере здоровья

ГМС Украины позаимствует опыт экспертов США в вопросах идентификации и верификации лиц

Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство - заявление Скотланд-Ярда

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА