Боевики из пулеметов совершили 1 обстрел позиций сил АТО на Донбассе, потерь нет

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования продолжили нарушать перемирие в зоне проведения антитеррористической операции, зафиксирован 1 обстрел, информирует пресс-центр штаба АТО в субботу.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.