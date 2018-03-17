События

06:02 17.03.2018

Днепропетровский облсовет вернул в собственность городов 28 медучреждений

Депутаты Днепропетровского областного совета на 12-й сессии в пятницу приняли решение о передаче 28 медицинских учреждений в собственность городов.

В решении облсовета указано, что в управление Днепру передано 11 медицинских учреждений, Кривому Рогу - 13, Павлограду и Новомосковску – по 2 больницы.

Переданные больницы предоставляют медицинские услуги исключительно жителям своего города и не пересекаются с третичным уровнем медицины.

На протяжении последних почти 6 лет все лечебные учреждения вторичного звена находились в коммунальной собственности территориальной громады области.

"В областном подчинении остаются крупные больницы, которые в будущем должны стать центрами госпитальных округов. Эти больницы будут и впредь развиваться, оснащаться современным оборудованием. Именно на них будет возложена миссия оказания высококвалифицированной медицинской помощи", - прокомментировал председатель облсовета Глеб Прыгунов.

Кроме того, депутаты направили более 139 млн грн на строительство амбулаторий в сельской местности, 22 млн грн - на приобретение медицинского оборудования для больниц в селах, 20 млн грн – на приобретение медикаментов и расходных материалов, в том числе 10 млн грн - для больных сахарным диабетом. На ежемесячные выплаты ВИЧ-инфицированным детям предусмотрено около 1,5 млн грн.

На развитие инклюзивного образования, в частности для создания ресурсных комнат, депутаты предусмотрели 17 млн грн. На обновление материально-технической базы учебных заведений порядка 67,7 млн грн и 14 млн грн на закупку школьных автобусов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики из пулеметов совершили 1 обстрел позиций сил АТО на Донбассе, потерь нет

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери, заказчики и исполнители задержаны

С начала года 374 жителя Днепропетровской области поступили на службу по контракту в ВСУ

В Днепропетровской области более 340 аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

Член правления Харьковского антикоррупционного центра требует, чтобы полиция возобновила расследование нападения на него

На "Азовстали" группы "Метинвест" погибло два человека из-за отравления колошниковым газом

Обыски на "Новой почте" проходили по делу об неуплате налогов в особо крупных размерах

Измаил просит руководство страны дополнительно изучить вопрос строительства ж/д ветки "Березино-Бессарабяска": Украина может уничтожить собственные порты

В Кропивницком без теплоснабжения находятся более 80 жилых домов и социальных учреждений

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые заявили об отсутствии влияния игры GTA V на агрессивность

Защита обжаловала приостановление расследования выделенного в отдельное производство дела в отношении Саакашвили в рамках процесса о "деньгах Курченко"

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн грн Укргазбанка

Сенцов в письме к сестре написал о "медленной, но безвозвратной" потере здоровья

ГМС Украины позаимствует опыт экспертов США в вопросах идентификации и верификации лиц

Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство - заявление Скотланд-Ярда

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА