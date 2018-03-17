С начала года 374 жителя Днепропетровской области поступили на службу по контракту в ВСУ

В Днепропетровской области в январе-феврале 2018 года контракт с Вооруженными силами Украины подписали 374 человека, из которых 346 – солдаты и сержанты, 28 – офицеры, сообщили журналистам в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской областной государственной администрации.

"Военные-контрактники получают от семи тысяч гривен зарплаты каждый месяц. Размер выплаты зависит от должности, звания и выслуги. За службу на передовой военные дополнительно получают 10 тысяч гривен, в других районах АТО – 4,5 тысячи гривен", – рассказали в управлении.

Набор на службу продолжается. Контракт можно подписать на срок от 6 месяцев до 5 лет. Стать военным-контрактником есть возможность у мужчин и женщин возрастом от 18 до 40 лет. Кандидат должен иметь оконченное среднее образование, крепкое здоровье и не быть судимым.