События

20:20 16.03.2018

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК

Работа следственных подразделений будет организована в соответствии с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе Украины, которые вступили в силу 16 марта, сообщил заместить главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления (ГСУ) Виталий Невгад.

"Мы рассмотрим и доведем к вашему сведению новеллы в работе, соответствующие алгоритмы действий с учетом проблематики определенных рисков, с которыми мы столкнемся, возможно, уже с завтрашнего дня", – сказал В.Невгад в ходе рабочего совещания с участием руководителей следственных территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Начальник ГСУ указал, что с целью оперативного реагирования на проблемные вопросы и оказание всесторонней помощи в осуществлении расследований в Главном следственном управлении сформирована координационная группа.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, в частности, возможность проведения рассмотрения судами избрания меры пресечения в режиме видеоконференции для отдаленных регионов.

"Законодательством это допускается. Это касается тех подразделений, которым нужно для объявления подозрения преодолевать путь в несколько километров. Требование объявления подозрения в течение 24 часов с момента задержания и доставки в суд ходатайства и всех участников следственных действий остается неизменным", - подчеркнул В.Невгад.

По его словам, все необходимые следственные действия должны проводиться в максимально сжатые сроки, поэтому никакие изменения в законодательстве не должны повлиять на эффективность работы следственных подразделений и обеспечение защиты прав граждан.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порядок получения разрешений для выдачи тел умерших после изменений в УПК существенно не изменится – прокуратура

Нововведения в УПК не касаются процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью, разъяснили в суде

В московских аэропортах из-за непогоды задержано более 30 рейсов

Вступление в силу изменений УПК, касающихся порядка рассмотрения ходатайств о мерах обеспечения производства и проведения экспертизы, архиусложнит работу следственных органов

В России прекратил существование Резервный фонд

В Киеве во время праздников городской пассажирский транспорт будет работать непрерывно

Дуров объяснил сбои в работе Telegram ростом трафика

Сытник выступает за изменения в УПК, чтобы органы прокуратуры могли расследовать уголовные дела до создания ГБР

Матиос заявляет о недопустимости введения изменений в УПК и просит предложений от юристов КНУ им. Т.Шевченко

"Дела Майдана", как и прочие, открытые до изменения УПК, закрыты не будут – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Ученые заявили об отсутствии влияния игры GTA V на агрессивность

Защита обжаловала приостановление расследования выделенного в отдельное производство дела в отношении Саакашвили в рамках процесса о "деньгах Курченко"

Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн грн Укргазбанка

Сенцов в письме к сестре написал о "медленной, но безвозвратной" потере здоровья

ГМС Украины позаимствует опыт экспертов США в вопросах идентификации и верификации лиц

Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство - заявление Скотланд-Ярда

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

Верховный суд продолжит 23 марта рассматривать иск Саакашвили к Порошенко по указу о лишении гражданства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА