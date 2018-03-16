События

18:49 16.03.2018

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Режим перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе соблюдался с начала суток в пятницу в полной мере, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первой половине суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условия полного прекращения огня, подчеркнули в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

Стороны конфликта преимущественно прекратили обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

В среду в зоне АТО соблюдалось перемирие

Киев по-прежнему требует вывода с Донбасса НВФ, вооружений и техники и обеспечения доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство - заявление Скотланд-Ярда

Генпрокуратура проводит обыск в ряде офисов компании "Нова Пошта"

Порошенко: Пусть Россия знает, что мы готовы дать отпор

Верховный суд продолжит 23 марта рассматривать иск Саакашвили к Порошенко по указу о лишении гражданства

Порошенко инициирует строительство около 200 общежитий для контрактников в 2018 году

Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА