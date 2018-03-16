Режим перемирия соблюдался в зоне АТО с полуночи в пятницу

Режим перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе соблюдался с начала суток в пятницу в полной мере, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первой половине суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условия полного прекращения огня, подчеркнули в штабе.