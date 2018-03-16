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18:02 16.03.2018

Порошенко инициирует строительство около 200 общежитий для контрактников в 2018 году

Порошенко инициирует строительство около 200 общежитий для контрактников в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в ходе поездки в Донецкую область подписал закон о внесении изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, который предусматривает компенсацию стоимости аренды жилья в случае предоставления такового воинской частью для рядовых, сержантов и старшин.

"В присутствии наших военных подписал изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", которые предусматривают устранение социальной несправедливости в предоставлении военным права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения", - написал глава государства в Твиттер.

Кроме того, он подчеркнул, что в текущем году по его инициативе "будут построены почти 200 современных общежитий для контрактников".

Как сообщалось, 8 февраля Верховная Рада одобрила изменения в законодательство, согласно которым рядовые, сержанты и старшины смогут рассчитывать на компенсацию стоимости аренды жилья в случае предоставления такового воинской частью (законопроект №5027).

Согласно документу, если невозможно обеспечить размещение в казармах и общежитиях военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, воинская часть обязана арендовать для них жилье или по желанию военнослужащих выплачивать денежную компенсацию за съем жилья.

Для военнослужащих офицерского состава при отсутствии служебного жилья воинская часть обязана его арендовать или выплачивать компенсацию за съем.

Как отмечается в пояснительной записке к принятому закону, согласно нынешней редакции ст.12 вышеуказанного закона, такая компенсация предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.

Реализация этого закона потребует дополнительных расходов. По предварительным подсчетам, ориентировочная потребность составит более 786 млн грн.

Между тем в сопроводительных документах отмечается, что законодательная инициатива прошла согласование с рядом ведомств - замечания СБУ учтены, Министерства финансов - не учтены.

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