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17:29 16.03.2018

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

 Президент Украины Петр Порошенко в пятницу посетил контрольный пункт въезда/выезда "Золотое" (Луганская обл.), который не может приступить к работе из-за препятствий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Всё сделано. Но посмотрите - в 300 метрах отсюда оккупированные территории, они (НВФ - ИФ) уже почти год срывают выполнение обязательств и не открывают проезд людей и транспортных средств. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Сейчас в присутствии президента, министра обороны, руководителя пограничной службы можете убедиться, что украинская сторона полностью готова для начала работы КПВВ", - подчеркнул президент, сообщает его пресс-служба.

По словам главы государства, украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы были оборудованы пункты паспортного контроля, пункты фискальной службы, на КПВВ должен быть мобильный банкинг, чтобы пенсионеры с оккупированной территории могли прийти и получить по карточке пенсии, закупить продукты питания.

П.Порошенко подчеркнул, что как только украинская сторона объявляет дату открытия, с другой стороны проводятся обстрелы из стрелкового оружия, в результате чего получают ранения украинские пограничники, военнослужащие и те, кто пытался пересечь границу.

В ходе поездки президент поручил обеспечить медицинское обслуживание в Золотом и решить вопрос школьных автобусов.

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