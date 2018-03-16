События

17:26 16.03.2018

Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

 Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали женщину, подозреваемую в незаконном завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 млн грн.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Правоохранители выяснили, что для реализации своего плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривень незаконно выбыло из-под его ипотеки", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Автопарк полиции Кировоградской области пополнился новым служебным транспортом

Военный-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде

Экс-руководитель "Госэкоинвеста" и директора двух фирм подозреваются в присвоении более 11 млн грн

СБУ ждет нардепа Савченко на допрос 15 марта

Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, если получит повестку на руки

В Житомирской области правоохранители изъяли 40 кг янтаря

Нардепа Н.Савченко вызывают на допрос в СБУ в связи с задержанием Рубана

Преступная группа наладила конвейер по хищению из вагонов угля на ж\д-станции "Покровск" и его сбыту населению

СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины у подозреваемых в пособничестве РФ

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

В Мадриде в ночных беспорядках из-за смерти мигранта пострадали десятки людей

Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА