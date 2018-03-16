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16:55 16.03.2018

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Следственный судья Соломенского районного суда Киева возобновил арест 185 млн грн., которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян" и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщила пресс-служба НАБУ, решение было принято на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, было передано агентству.

В НАБУ напомнили, что в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн. у частной структуры, которая, в свою очередь, на начале 2016 года заплатила за это комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

В то же время, 1 февраля следственный судья Соломенского райсуда Киева отменил арест части средств частной компании в размере 92,34 млн грн.

В дальнейшем, 6 февраля арест средств был восстановлен по ходатайству прокуроров САП. А 7 февраля вновь отменен в рамках рассмотрения жалобы адвокатов на судебное решение от 21 декабря 2016 года. Однако из-за подозрения о возможной легализации средств, полученных в результате коррупционного преступления, эти средства на счету компании-продавца были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины. И 13 марта 2018 суд восстановил их арест.

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