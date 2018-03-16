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16:26 16.03.2018

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила план реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с ухудшением погодных условий в Украине с 17 по 19 марта.

"Два циклоны, которые надвигаются на территорию Украины (с 17 по 19 марта) несут с собой сильные дожди, снегопады, метели, снежные заносы и могут привести к усложнению транспортного соединения на автодорогах и на линиях электропередачи и нарушения в системе жизнеобеспечения", - сказал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин в ходе заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве.

В связи с прогнозами, ГСЧС констатировала необходимость для органов государственной власти следующие задачи: для Государственного агентства автомобильных дорог – организовать штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить усильный мониторинг ситуации на автодорогах и обеспечить бесперебойное движение транспорта, а также обеспечить передислокацию техники в наиболее сложные регионы.

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины поручено обеспечить бесперебойное функционирование систем электроснабжения органов власти, потенциально опасных объектов и населенных пунктов, а в случае аварий, в первую очередь обеспечивать восстановление по объектам жизнеобеспечения, больниц и учреждений образования.

Руководителям местных органов власти поручено обеспечит на местах роботу штабов, постоянно мониторить ситуацию и обеспечить готовность технических средств к оперативному реагированию на ситуацию.

Кроме того, все органы должны начать роботу по организации превентивных мероприятий, в частности по недопущению подтопления дорог.

В свою очередь ГСЧС разработало план противодействия паводкам и сходу льда.

Как сообщалось, в результате влияния двух активных юго-западных циклонов в Украине с субботы, 17 марта, по понедельник, 19 марта, включительно ожидаются сложные погодные условия – снижение температуры, обильные осадки, усиление ветра, гололедица.

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Интерфакс-Украина
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