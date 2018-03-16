События

16:16 16.03.2018

Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

 Ряд украинских националистических организаций намерены провести акции у здания посольства России в Киеве в день голосования на выборах президента РФ в воскресенье, 18 марта.

Как рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу первый замглавы партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, в акциях примут участие, в частности, ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14".

"Мы планируем с самого момента открытия участка для голосования, с 8.00 мирный пикет. Также мы проведем небольшой флешмоб. Будем проводить разъяснительную работу, так сказать, украинскую пропаганду с теми, кто будет приходить голосовать", - сказал он.

При этом Н.Кравченко подчеркнул, что активисты Нацкорпуса не будут препятствовать тем, кто придет к посольству для волеизъявления.

В свою очередь, координатор организации "С14" Сергей Мазур также отметил, что активисты намерены провести мирную акцию.

"Мы также подготовим специальный баннер с фотографиями узников Кремля", - сказал он.

Выступая с трибуны Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Андрей Ильенко (ВО "Свобода") подчеркнул, что проведение голосования на выборах президента России в участках для голосования в Украине является абсолютным нарушением международного права и "покушением на нашу страну".

"Мы понимаем, что это абсолютный маразм, когда на территории, подконтрольной Украине, будут проходить эти выборы - в четырёх городах, в дипломатических представительствах РФ - в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. И когда "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", другие силы... говорят что они будут проводить акции в эти дни под этими представительствами страны- агрессора, чтобы не допустить этого позора..., то что заявляет Национальная полиция? Она говорит, что мы будем усиливать охрану диппредставительств, мы не будем высылать вон российских дипломатов из Украины, как это сделала Великобритания за одного или двух своих граждан, а мы будем их усиленно охранять, потому что это для нас очень важно, чтобы на территории Украины Путин получил голоса", - сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что националисты будут обязательно проводить акции протеста, и "мы и призываем всех украинцев делать выводы из таких ситуаций".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокуратура АРК предупредила об ответственности за участие в организации выборов президента РФ в Крыму

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

В Харьковской области перекрыт канал переправки нелегальных мигрантов в РФ

Британский министр обороны: "России может отойти и заткнуться"

США расширили санкционный список в отношении РФ

В Украине откроют четыре избирательных участка на выборы президента РФ

Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генконсульства России в Одессе 18 марта

США присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России

Источник сообщил о суициде как основной версии смерти соратника Березовского

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

В Мадриде в ночных беспорядках из-за смерти мигранта пострадали десятки людей

Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА