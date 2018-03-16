События

15:46 16.03.2018

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

 В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури (Грузия) травмы получили двое граждан Украины, сообщает Консульская служба МИД Украины.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщили в Консульской службе в пятницу днем.

Ранее министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко в эфире телеканала "Имеди" сообщил, что в результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури семеро иностранцев, в том числе двое граждан Украины

Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове является "очередной антипольской акцией" в Украине

В Греции на время следственных действий задержали 26 украинцев, членов экипажей трех суден

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

Двое погибли, трое тяжело ранены при крушении вертолета в Нью-Йорке

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

В Грузии мобилизуют все усилия на борьбу с мраморными клопами

Глава парламента Грузии заявил о важности ускоренного вступления страны в НАТО для стабильности в регионе

МИД Венгрии вызывает посла Украины в связи с повторным поджогом офиса КМКС в Ужгороде

В МИД Украины осудили поджог офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявляет о готовности украинской стороны к запуску КПВВ "Золотое", но боевики срывают его открытие

Задержана сотрудница "Укргазбанка", подозреваемая в завладении 250 млн грн

Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Суд передал АРМА 185 миллионов, арестованных в рамках дела против администрации мэра Одессы

Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил

В связи с ухудшением погоды в Украине 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации

Украинские националисты планируют пикетировать посольство РФ в Киеве в день голосования на выборах президента России

В Мадриде в ночных беспорядках из-за смерти мигранта пострадали десятки людей

Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине

СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса – Хуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА