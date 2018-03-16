Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури (Грузия) травмы получили двое граждан Украины, сообщает Консульская служба МИД Украины.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщили в Консульской службе в пятницу днем.

Ранее министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко в эфире телеканала "Имеди" сообщил, что в результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи.