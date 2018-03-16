События

15:46 16.03.2018

В Мадриде в ночных беспорядках из-за смерти мигранта пострадали десятки людей

Десятки человек пострадали в результате ночных массовых беспорядков на улицах столицы Испании Мадрида, произошедших из-за гибели нелегального мигранта, сообщает в пятницу агентство EFE.

Согласно сообщению испанского агентства, во время протестов полиция задержала шесть человек. Не менее 19 митингующих получили легкие травмы. Кроме того, полиция также сообщила о 10 пострадавших стражах порядка.

Беспорядки прошли в ночь на пятницу в мадридском районе Лавапьес, мигранты громили витрины магазинов и поджигали автомобили, мусорные баки. Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов, в то время как протестующие забрасывали стражей порядка камнями.

Значительный ущерб был причинен автобусным остановкам и нескольким офисам банков.

Причиной беспорядков стала смерть уличного торговца Ммаме Мбаге, прибывшего из Сенегала более 10 лет назад и незаконно работавшего в Испании. Сообщается, что Мбаге в попытке скрыться от преследовавших его полицейских умер от сердечной недостаточности.

В настоящее время улицы города очищают от последствий беспорядков.

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