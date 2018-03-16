В РФ умер режиссер Александр Павловский

В пятницу в возрасте 70 лет скончался режиссер Александр Павловский.

"16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", - говорится в сообщении Союза кинематографистов России, размещенном на его сайте.

Павловский родился в 1947 году в Одессе. С 1971 года был режиссером-постановщиком Одесской киностудии, в 1990-х являлся художественным руководителем киностудии "Аркадия" и главным режиссером Одесского шоу-карнавала "Юморина". С 2000 года работал на различных московских студиях.

В числе фильмов Павловского - "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Трест, который лопнул" и другие. Кроме того, он снимал короткометражные фильмы для детского юмористического киножурнала "Ералаш".