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11:22 19.03.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы ректора Национального авиационного университета: преступный сговор и фальсификация"

В понедельник, 19 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы ректора Национального авиационного университета: преступный сговор и фальсификация". Участники: ректор НАУ (2008 - 2015), заведующий кафедрой авиационных двигателей, кандидат на должность ректора НАУ Николай Кулик, профессор НАУ Иван Дудник, профессор Ярослав Козачок, журналист Марьяна Васильева (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

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