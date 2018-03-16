События

14:05 16.03.2018

В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти

В Подольском районе Киеве возле заведения общественного питания обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции г.Киева.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа,

Других подробностей в полиции пока не сообщают.

В то же время, как сообщают СМИ с места события, погибшему мужчине на вид около 25-30 лет. Его тело лежит на тротуаре возле входа в заведение.

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