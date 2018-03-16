События

10:55 16.03.2018

Представители ВС США передали Госспецтрансслужбе Украины 20 комплектов современных металлоискателей

 В Чернигове, на базе учебного центра Государственной специальной службы транспорта (Госспецтрансслужба), в рамках программы гуманитарного разминирования командования Вооруженных сил США в Европе и руководство отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине передали 20 комплектов металлоискателей "Майнлаб" подразделениям разминирования ДССТ на общую сумму 1,5 млн грн.

"Мы нуждаемся в массовом и качественном проведении работ по разминированию на востоке Украины, повышении безопасности местного населения от минно-взрывных рисков разминирования территорий. Для этого нам нужны современные средства разминирования", - цитирует госсекретаря Минобороны Украины Александра Дубляна пресс-служба Минобороны в пятницу утром.

По словам главы администрации Госспецслужбы транспорта Николая Малькова, параметры данных металлоискателей значительно превышают те, с которыми работают саперы сейчас. Это оборудование повысит уровень оперативности реагирования инженерно-саперными подразделениями Госспецтрансслужбы на минно-взрывные риски, качество и безопасность проведения работ по разминированию, а главное - снизит опасность для граждан и грузов при их перевозке и пребывании на объектах транспортной инфраструктуры Украины.

"Следует отметить, что Государственная специальная служба транспорта является специализированным военным формированием, которое входит в систему Министерства обороны Украины", - напомнили в оборонном ведомстве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста В США

США расширили санкционный список в отношении РФ

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

США присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

Посольство США в Украине отмечает важность функционирования ДФС, призывает не препятствовать ее работникам

Второй за сутки американский самолет провел разведку у побережья Крыма и Новороссийска

Двое погибли, трое тяжело ранены при крушении вертолета в Нью-Йорке

ПОСЛЕДНЕЕ

Нищук указал в е-декларации более 806 тыс. грн доходов за 2017 год

Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, способствовавшему рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн грн

Кабмин сократил до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата МВД

Обслуживающий европейское отделение ООН персонал проводит забастовку

Вещество, которым отравлен Скрипаль, было спрятано в багаже его дочери перед вылетом из Москвы

Через "врезку" в нефтепроводы компании "ПрикарпатЗападтранс" и "Дружба" ОПГ украла 163 тонны дизтоплива

Супруга сына Трампа подала на развод

Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии - Госкино

Газ, которым отравлен Скрипаль, был спрятан в багаже его дочери перед вылетом из Москвы

Автопарк полиции Кировоградской области пополнился новым служебным транспортом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА