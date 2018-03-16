События

10:29 16.03.2018

Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, способствовавшему рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн грн

Прокуратура объявила подозрение частному нотариусу, способствовавшему рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн грн

 Киевская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра в г.Киев площадью более 4 тыс. кв. м. стоимостью почти 120 млн грн.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева на странице в соцсети "Фейсбук", по результатам предварительного расследования установлено, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере $18 тыс., незаконно осуществил государственную регистрацию прав на указанный объект недвижимости на посторонних лиц.

В результате противоправных действий частного нотариуса имущество выбыло из законного владения владельцев.

В ходе следствия усилиями прокуроров и работников Национальной полиции преступную схему удалось разоблачить, а объект недвижимости – вернуть законным владельцам.

Частному нотариусу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, которое причинили крупный ущерб). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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