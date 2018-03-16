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10:18 16.03.2018

Кабмин сократил до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата МВД

Кабмин сократил до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата МВД

 Кабинет министров Украины сократил на 1 тыс. 650 человек – до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата Министерства внутренних дел.

"Правительство урегулировало вопрос предельной численности сотрудников аппарата Министерства внутренних дел Украины. В частности, решением уменьшена предельная численность аппарата до 1 тыс. человек", - говорится в постановлении Кабмина №177 от 14 марта.

В то же время, документом увеличено, в пределах указанной численности, количество государственных служащих на 298 – до 995 человек.

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