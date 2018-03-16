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10:09 16.03.2018

Обслуживающий европейское отделение ООН персонал проводит забастовку

Обслуживающий европейское отделение ООН персонал проводит забастовку

Проходящая в пятницу забастовка персонала штаб-квартиры европейского отделения ООН в Женеве, в частности, привела к отмене заседания Совета по правам человека ООН, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Руководство структуры, координирующей работу персонала, призвало сотрудников не выходить в пятницу на работу. Днем ранее 90% сотрудников, принявших участие в голосовании, высказались за забастовку.

Причиной акции протеста стало недовольство сотрудников условиями труда и предложениями по снижению зарплат.

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