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10:01 16.03.2018

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

Спецпрокурор Мюллер потребовал у компании Трампа документы, связанные с РФ

 Специальный прокурор США Роберт Мюллер через суд запросил у компании Trump Organization, которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность президента США, ряд документов, в том числе касающихся России, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Издание отметило, что это первый случай, когда расследование под руководством спецпрокурора напрямую коснулось организации, которой руководил Д.Трамп.

"Непонятно, почему мистер Мюллер подал запрос (через суд - ИФ), а не просто попросил компанию представить эти документы", - пишет газета.

The New York Times также отметила, что такое развитие событий, вероятно, указывает на то, что расследование Р.Мюллера будет продолжаться "еще, по крайней мере, несколько месяцев".

Р.Мюллер ведет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения о вмешательстве в выборы.

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