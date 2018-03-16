События

08:00 16.03.2018

Газ, которым отравлен Скрипаль, был спрятан в багаже его дочери перед вылетом из Москвы

Упаковка с нервнопаралитическим веществом, которым по версии следствия был отравлен бывший сотрудник ГРУ Серегй Скрипаль, находился в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла с Солсбери из Москвы, сообщила газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме С.Скрипаля.

Издание делает вывод, что таким образом, "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

Как сообщалось, С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервнопаралитического действия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

С.Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

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