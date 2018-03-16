Автопарк полиции Кировоградской области пополнился новым служебным транспортом

В автопарке полиции Киравоградской области появились 11 новых служебных автомобилей, сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

"15 марта, глава областного главка ведомства Сергей Кондрашенко вручил ключи от автомобилей представителям территориальных подразделений", - говорится в сообщении.

В общем, автопарк полиции Кировоградщины пополнили 11 транспортных средств.

Мероприятия прошли при участии председателя областной государственной администрации Сергея Кузьменко, председателя областного совета Александра Черноиваненко и городского головы Кропивницкого Андрея Райкович

Два внедорожника "Renault Duster" и 8 легковых авто "Skoda Rapid" получили сектора реагирования патрульной полиции территориальных подразделений, а спецавтомобиль "Ford Transit" для перевозки админзадержанных и арестованных лиц - изолятор временного содержания № 4 города Знаменки.

Начальник полиции области Сергей Кондрашенко поблагодарил руководство Национальной полиции и МВД Украины за такую серьезную поддержку и помощь

"Этот автотранспорт позволит полиции на местах повысить оперативность реагирования и тем самым позволит более качественно и быстро выполнять функции по обеспечению безопасности людей, охраны их прав и законных интересов", - отметил глава областного главка.

По завершению торжественной части присутствовавшие на мероприятиях почетные гости и представители СМИ имели возможность осмотреть машины, узнать более подробную информацию об их современном оснащении и технических возможностях.