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07:57 16.03.2018

Автопарк полиции Кировоградской области пополнился новым служебным транспортом

Автопарк полиции Кировоградской области пополнился новым служебным транспортом

      В автопарке полиции Киравоградской области появились 11 новых служебных автомобилей, сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

      "15 марта, глава областного главка ведомства Сергей Кондрашенко вручил ключи от автомобилей представителям территориальных подразделений", - говорится в сообщении.

      В общем, автопарк полиции Кировоградщины пополнили 11 транспортных средств.

      Мероприятия прошли при участии председателя областной государственной администрации Сергея Кузьменко, председателя областного совета Александра Черноиваненко и городского головы Кропивницкого Андрея Райкович

      Два внедорожника "Renault Duster" и 8 легковых авто "Skoda Rapid" получили сектора реагирования патрульной полиции территориальных подразделений, а спецавтомобиль "Ford Transit" для перевозки админзадержанных и арестованных лиц - изолятор временного содержания № 4 города Знаменки.

      Начальник полиции области Сергей Кондрашенко поблагодарил руководство Национальной полиции и МВД Украины за такую серьезную поддержку и помощь

      "Этот автотранспорт позволит полиции на местах повысить оперативность реагирования и тем самым позволит более качественно и быстро выполнять функции по обеспечению безопасности людей, охраны их прав и законных интересов", - отметил глава областного главка.

      По завершению торжественной части присутствовавшие на мероприятиях почетные гости и представители СМИ имели возможность осмотреть машины, узнать более подробную информацию об их современном оснащении и технических возможностях.

 

 

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