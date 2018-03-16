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05:38 16.03.2018

Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии

Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии

       Документальный фильм "Папа - мамин брат", Созданный при поддержке Госкино, отобран в основную конкурсную программу международного кинофестиваля Visions du Reel (Visions of Reality) в Швейцарии.

      "В рамках крупнейшего в Европе фестиваля документального кино и состоится мировая премьера картины. Показы фильма пройдут 17 и 18 апреля", - сообщают в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

      В основную конкурсную программу фестиваля вошли 16 картин со всего мира, среди них и главный призер Берлинале - румынская лента "Touch me not".

      В ведомстве отметили, что проект полнометражного документального фильма "Папа -мамин брат" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино и получил 100% государственное финансирование в размере 820 тыс. гривен. Автором сценария и режиссером ленты является Вадим Ильков, продюсером - Валентин Васянович.

 

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