События

02:57 16.03.2018

В Харьковской области перекрыт канал переправки нелегальных мигрантов в РФ

В Харьковской области при попытке переправить вне пунктов пропуска двух граждан Украины в Россию задержаны двое местных жителей, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Продолжаются следственные действия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, организатором канала нелегальной миграции оказался 29-летний житель Великобурлукского района Харьковской области. Переправлять людей через границу ему помогал 34-летний житель г.Волчанск.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что организованный подозреваемыми канал нелегальной миграции использовался для переправки людей как РФ, так и в Украину. По данным полиции, свои "услуги" подозреваемые оценивали в 800-1000 долларов за человека.

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