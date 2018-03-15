Порошенко рассказал актеру Рено о преимуществах съемки кино в Украине

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в Украине-французском фильме "Последний шаг", поддерживаемой средствами государственного бюджета Украины, сообщают в администрации президента.

П.Порошенко отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года. Он также отметил, что в 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильма - это наибольшее количество за время независимости. Глава государства выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

"Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", - обратился президент к актеру.

П.Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Ж.Рено в Украинско-французском фильме "Последний шаг" и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в этом фильме - ред.) будет хорошей рекламой для Украины", - сказал президент.

В свою очередь, Ж.Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и был поражен красотой природы. "Замечательное место - озеро Синевир", - поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой", - отметил он и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - отметил актер.

Он также добавил, что "если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара".

П.Порошенко отметил, что в прошлом году инициировал изменения в украинском законодательстве, которые предусматривают ряд преференций для производства кино в Украине. Он отметил, что им был подписан закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который предусматривает новые формы финансовой поддержки развития киноиндустрии в Украине, в частности предоставление государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма.