События

21:59 15.03.2018

Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста В США

Шесть человек получили травмы в результате обрушения пешеходного моста на территории кампуса Международного университета Флориды в столице штата, городе Майами, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия.

Представители властей в эфире телеканала NBC сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.

По имеющимся данным, недавно построенный пешеходный мост обрушился, под его обломками оказались погребенными несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

По данным канала NBC, мост был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать ветер ураганной силы. Он был возведен на временных опорах и установлен над семиполосной дорогой в минувшую субботу.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США расширили санкционный список в отношении РФ

Госдеп США подтвердил, что антироссийские санкции сохранятся до возвращения Крыма Украине

США присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России

Аналитик Си-Эн-Би-Си Кадлоу согласился стать экономическим советником Трампа

Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

Посольство США в Украине отмечает важность функционирования ДФС, призывает не препятствовать ее работникам

Второй за сутки американский самолет провел разведку у побережья Крыма и Новороссийска

Двое погибли, трое тяжело ранены при крушении вертолета в Нью-Йорке

Американский стратегический беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России и линии разграничения на Донбассе

Новые российские вооружения не меняют стратегический баланс между США и РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко рассказал актеру Рено о преимуществах съемки кино в Украине

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Между нардепами Ивченко и Гончаренко произошла потасовка в коридоре телеканала

Бросившего гранату в полицейских мужчину уведомили о подозрении в покушении на жизнь правоохранителей

Все виновные в столкновениях на Татарке должны понести ответственность - мэр Киева

Президент Австрии во Львове встретился с представителями австрийской общины

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Правительство Японии передаст Нацполиции Украины оборудование цифровой транкинговой радиосвязи

Полиция расследует факт поджога главы Одесской облорганизации "Самопомочи"

Россия ответственна за отравление Скрипаля – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА