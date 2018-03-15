События

20:52 15.03.2018

Между нардепами Ивченко и Гончаренко произошла потасовка в коридоре телеканала

Между народными депутатами Вадимом Ивченко (фракция ВО "Батькивщина") и Алексеем Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") произошла стычка в коридоре редакции "5 канала", сообщил народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг вечером.

Он также разместил на своей странице в соцсети видеозапись стычки между двумя нардепами.

А.Геращенко отметил, что конфликт между парламентариями начался в студии и продолжился в коридоре.

"Я вызвал полицию для оформления протокола", - добавил он.

Ранее в этот день Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг. Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для утверждения его за основу. Таким образом инициатива отклонена.

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