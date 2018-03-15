События

18:43 15.03.2018

Президент Австрии во Львове встретился с представителями австрийской общины

Президент Австрии во Львове встретился с представителями австрийской общины

Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен во время визита во Львов выступил с докладом в Украинском католическом университете и пообщался с представителями австрийской общины.

Как сообщает в четверг Министерство иностранных дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, в третий и заключительный день официального визита в Украину, А.ван дер Беллен после короткой экскурсии по городу посетил Фонд Австрийской библиотеки и городскую ратушу, где встретился с мэром Львова Андреем Садовым и сделал запись в книге почетных гостей.

Также президент Австрии посетил Украинский католический университет, где выступил с докладом и пообщался со студентами и представителями австрийской общины.

"Еще до начала визита президент Австрии отмечал, что эту часть путешествия ждет особенно, ведь Львов – символ тесной взаимосвязи Украины и Австрии", - сказано в сообщении.

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