События

18:30 15.03.2018

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военнослужащих на Донбассе, срывая договоренности о полном прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО в четверг.

"С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО. В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское. На Донецком направлении оккупанты применили 82мм минометы по опорным пунктам наших защитников вблизи Водяного", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, добавили в пресс-центре штаба спецоперации.

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