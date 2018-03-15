Правительство Японии передаст Нацполиции Украины оборудование цифровой транкинговой радиосвязи

Правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) передаст Главному управлению Национальной полиции Украины в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи.

"Мы продолжаем сотрудничество в рамках программы развития материально-технической дееспособности Нацполиции. Вскоре правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи", - цитирует министра внутренних дел Украины Арсена Авакова во время его встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумми пресс-служба МВД в четверг.

По словам А.Авакова, Япония выступает надежным партнером во всех проектах МВД Украины. "Спасибо правительству Японии за системную и плодотворное сотрудничество", - добавил он.

Посол Японии в Украине заверил в дальнейшей поддержке инициатив украинского МВД на пути реформирования сектора гражданской безопасности в стране.