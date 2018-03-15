Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета направила в Тайный совет официальное письмо, в котором выразила свое согласие на бракосочетание ее "дорого любимого внука" принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Как констатирует The Daily Mail, когда монарх направила аналогичное письмо в преддверии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, она назвала будущую герцогиню Кембриджскую "верной и любимой". В случае с невестой принца Гарри она ограничилась полным именем Маркл.

Согласно акту о престолонаследии Великобритании, последняя редакция которого была принята в 2013 году, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Королевы. В противном случае Гарри и его будущие наследники лишились бы даже теоретического шанса возглавить британскую монархию.

Свадьба принца Гарри, который в данный момент является пятым в очереди наследников престола Соединённого королевства, намечена на 19 мая 2018 года.