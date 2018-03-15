События

17:27 15.03.2018

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета направила в Тайный совет официальное письмо, в котором выразила свое согласие на бракосочетание ее "дорого любимого внука" принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Как констатирует The Daily Mail, когда монарх направила аналогичное письмо в преддверии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, она назвала будущую герцогиню Кембриджскую "верной и любимой". В случае с невестой принца Гарри она ограничилась полным именем Маркл.

Согласно акту о престолонаследии Великобритании, последняя редакция которого была принята в 2013 году, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Королевы. В противном случае Гарри и его будущие наследники лишились бы даже теоретического шанса возглавить британскую монархию.

Свадьба принца Гарри, который в данный момент является пятым в очереди наследников престола Соединённого королевства, намечена на 19 мая 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Борис Джонсон заявил о неоспоримых доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипаля

Великобритания планирует создать центр по защите от химоружия

Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

Лондон просит ОЗХО подключиться к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля

Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери

Источник сообщил о суициде как основной версии смерти соратника Березовского

Британцев предупредили об опасности поездок в Россию

Британия высылает 23 российских дипломата, работающих на разведку

Британия в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни

ПОСЛЕДНЕЕ

Сингапур вновь признан самым дорогим городом мира

Британский министр обороны: "России может отойти и заткнуться"

США расширили санкционный список в отношении РФ

Регистрация на ВНО в магистратуру начнется 14 мая

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов АЭС будет охранять Нацгвардия

Отказ оборудования произошел на рейсе МАУ Хельсинки-Киев

Депутаты от "Народного фронта" обсуждали с Савченко в четверг только ее обвинения в адрес Парубия

Савченко покинула заседание Рады после разговора с ней парламентариев

ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса

Савченко готова к проверке на детекторе лжи и извинилась за обвинения Парубия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА