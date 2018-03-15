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17:17 15.03.2018

Британский министр обороны: "России может отойти и заткнуться"

Британский министр обороны: "России может отойти и заткнуться"

Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции выпустили совместное заявление в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает The Guardian, в документе говорится, что "единственным возможным объяснением" произошедшего является вина России.

"Это угроза безопасности каждой из наших стран. Великобритания подробно уведомила союзников, что вероятность вины России в осуществлении данной атаки крайне высока. Мы разделяем оценку Великобритании, согласно которой, нет другого возможного объяснения. А то, что Россия не отреагировала на легитимный запрос правительства Великобритании, еще больше подчеркивает ее ответственность", - говорится в совместном заявлении.

 

Лидеры четырех стран также осудили "первое со времен Второй мировой войны применение нервно-паралитического вещества на территории Европы", назвав это атакой на суверенитет Великобритании.

Кроме этого, лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ считают необходимым сотрудничество РФ с британским следствием по делу Скрипаля.

В среду 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.

Между тем, The Guardian цитирует министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который прокомментировал происшествие, выступая в Бристоле. Отвечая на вопрос о том, как Кремль может ответить на высылку дипломатов, он ответил, что "Россия может отойти и заткнуться".

В своем выступлении Уильямсон обвинил Москву в нестабильности на Украине, гуманитарном кризисе в Сирии, попытке переворота в Черногории и вмешательстве во внутренние дела в других странах, причастности к компьютерному вирусу NotPetya.

В ходе выступления британский министр объявил о создании нового центра по защите от химического оружия стоимостью 48 млн фунтов стерлингов на базе лаборатории "Портон Даун", которая находится всего в нескольких километрах от места, где были найдены без сознания Сергей Скрипаль и его дочь.

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