Депутаты от "Народного фронта" обсуждали с Савченко в четверг только ее обвинения в адрес Парубия

Народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин заявляет, что его коллеги по фракции хотели прояснить у внефракционного народного депутата Надежды Савченко ее слова о том, что председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Майдана якобы водил снайперов в гостиницу "Украина".

"Наши депутаты, мои побратимы общались с Надеждой по поводу этого ее заявления. Она извинилась и потом публично опровергла это утверждение. Это все, о чем они говорили", - сказал И.Лапин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Отвечая на вопрос о том, было ли у Н.Савченко с собой оружие, о чем сообщил ряд СМИ, парламентарий сказал: "В данном случае нет смысла комментировать, была она с оружием или нет". "У нас есть ряж народных депутатов, которые владеют наградным оружием, и они его сдают в специальный сейф. Поэтому что-то здесь комментировать не вижу смысла", - сказал И.Лапин.

Как сообщалось, ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о том, что Н.Савченко в четверг прибыла в сессионный зал, принеся с собой боеприпасы. При этом народные депутаты, в частности, фракции "Народный фронт", общались с ней в кулуарах парламента.

Депутат в четверг также заявила, что уголовные производства по расстрелам на Майдане не будут раскрыты, поскольку этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной Раде. По словам депутата, в своих показаниях по майдановским делам она сообщила, что "подъезжал синий микроавтобус, из него выходили люди с оружием, …эти люди есть в парламенте". "Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий – ИФ) заводил снайперов в отель "Украина"… Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних", - считает она.

Позже она заявила, что имела в виду не А.Парубия, а руководителя комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского и предложила допросить ее публично на детекторе лжи.