Министерство культуры ожидает от Рады скорейшего одобрения законопроекта о госязыке
Министерство культуры Украины призывает Верховную Раду как можно скорее принять законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Сегодня остро стоит вопрос законодательного урегулирования порядка применения украинского языка как государственного и определения общих принципов, задач и направлений осуществления государственной языковой политики. В Верховной Раде Украины зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на решение данной проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры со ссылкой на главу ведомства Евгения Нищука.
Отмечается, что Минкультуры поддерживает законопроект №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и ожидает его скорейшего рассмотрения в Верховной Раде.
"Министерство культуры Украины обращается к руководителям всех парламентских фракций и групп, а также отдельным депутатов с просьбой положительного рассмотрения и принятия этого крайне важного для украинского общества и государственности законопроекта", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" №5029-VI (так называемый "закон Кивлова-Колесниченко"), инициированный Партией регионов и вступивший в силу 10 августа 2012 года.
Глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отмечает, что после отмены "языкового" закона Колесниченко-Кивалова определяет статусы языков в Украине лишь статья Конституции, согласно которой украинский является государственным языком, а также гарантируется развитие русского и других языков национальных меньшинств. "Старый закон, принятый в 1989 году, не действует сейчас, он не вступил в силу", - отмечает он.
При этом в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о языках.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил о создании Кабинетом министров рабочей группы для подготовки правительственных предложений по законодательному урегулированию развития украинского языка как государственного. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступает за скорейшее принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.