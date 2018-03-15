В Киеве прошло подготовительное заседание суда по отмене госрегистрации ГБР

В Окружном административном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по иску физического лица к директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе и Печерской районной государственной администрации Киева об отмене решения о государственной регистрации ГБР и назначении первого заместителя и заместителя директора Бюро.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева в четверг, истец просит суд обязать Р.Трубу, его первого заместителя и заместителя воздержаться от осуществления своих должностных прав и обязанностей. Соответствующее уточненное исковое заявление было подано через канцелярию суда накануне.

"Учитывая то, что истцом увеличено количество исковых требований, суд приходит к выводу, что для надлежащей подготовки дела для рассмотрения по существу с целью обеспечения правильного, своевременного и беспрепятственного разбирательства дела, окончательного определения предмета спора, состава участников судебного процесса, необходимо продлить срок для проведения подготовительного заседания", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 12 апреля сего года.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Р.Труба заявил, что в украинских судах в настоящее время рассматриваются два иска от физических лиц, которые касаются правомочности указа о назначении директора ГБР и его заместителей. "Один иск был подан в Высший административный суд. Иск касается отмены указа президента (Петра Порошенко - ИФ) о назначении директора ГБР. Другой иск находится в другом суде, и предметом его рассмотрения будет отмена моих приказов о назначении первого заместителя и заместителя", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, кто является истцом, директор ГБР сказал: "физическое лицо" и добавил, что этот человек не являлся участником конкурса на занятие должности директор Госбюро.

Президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал указ о назначении Р.Трубы директором ГБР. В ведомстве также работают первый заместитель директора Ольга Варченко и заместитель Александр Буряк. Р.Труба ранее высказывал надежду, что ГБР полноценно заработает с сентября 2018 года.