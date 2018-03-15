Рассыпавшееся из самолета в Якутии золото собрали

Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке, сообщил "Интерфаксу" Станислав Бородюк, глава московского представительства Kinross Gold.

Месторождение Купол разрабатывает "Чукотская горно-геологическая компания" - "дочка" канадской корпорации Kinross.

"Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит, - отметил Бородюк. - Также хочу отметить, что на борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал".

Ранее стало известно, что при взлете из аэропорта Якутска у грузового самолета Ан-12 сорвало створку грузового люка и часть груза - 9 тонн драгметаллов в слитках - рассыпалась. Самолет следовал по маршруту "рудник Купол - Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России у Kinross два актива - Купол и Двойное - оба в Чукотском автономном округе.