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14:00 15.03.2018

Савченко вышла после допроса в СБУ

Савченко вышла после допроса в СБУ

Внефракционный народный депутат Украины Надежды Савченко заявляет, что в Службе безопасности Украины в четверг проходил не ее допрос, как значилось в повестке, а опрос.

"Меня вызывали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томосяку. Проводил мой опрос другой следователь и не допрос в качестве свидетеля, а именно опрос", - заявила она журналистам после того, как покинула здание управления СБУ в г.Киеве, в котором она находилась около трех часов.

При этом депутат уклонилась от уточняющего ответа на вопрос о том, означает ли это, что ее допрашивали как подозреваемую.

"Власть шаг за шагом совершает преступление. Первое… это мое исключение из комитета национальной безопасности и обороны. Я являюсь членом комитета, не секретарем. Не главой, и нет юридически законной процедуры исключить члена из комитета. Это первое преступление ", - сказала Н.Савченко.

Вторым преступлением депутат назвала внесение в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест. "Второе преступление – это внесение без моего присутствия в регламентном комитете в Верховной Раде", - сказала она.

Н.Савченко рассказала, что, будучи в ЕС, она давала "показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований".

Что касается непосредственно подозрения в свой адрес, то Н.Савченко его прокомментировала следующим образом: "Обвинения в подготовке государственного военного переворота, а также покушении на власть – это хорошие обвинения. Хороши тем, что я офицер Вооруженных сил Украины, и как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, и никак уж не украинскую власть. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко".

Депутат призвала украинцев: "Если вы понимаете, что происходит, и вы понимаете, что вы сейчас не отстоите сое право на жизнь, волю, свободу, то дальше вы будете жить хуже, чем при террористическом тоталитарном режиме в России. Дальше вас ждет такая же судьба, если вы дадите себя запугать".

Она подчеркнула, что никогда не призывала выходить на "майданы", не призывала к кровопролитию.

"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот – это достаточно ожидаемое, и, наверное, достаточно правильное событие. Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании… Есть много военных, которые понимают, что происходит. В России я боролась против внешних врагов Украины, в Украине я борюсь против внутренних врагов Украины. Мне не страшно, как никогда не было, так и не будет", - подытожила парламентарий.

Н.Савченко, озвучив свое заявление, не стала отвечать на вопросы журналистов и покинула территорию столичного управления СБУ.

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