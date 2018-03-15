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13:03 15.03.2018

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

Гонтарева: Считаю свою миссию полностью выполненной

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявляет о выполнении поставленных перед собой как главой центробанка задач.

"Я считаю свою миссию полностью выполненную, поскольку реформы сделаны", - заявила она во время отчета в Верховной Раде.

В.Гонтарева напомнила, что за время ее каденции, центробанку удалось обеспечить макроэкономическую стабильность в стране.

"Украина перешла на гибкий валютный курс и новую монетарную политику - инфляционное таргетирование. Успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до $18,4 млрд", - отметила глава Нацбанка.

Помимо этого, по ее словам, регулятору удалось очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилить ее устойчивость на будущее.

"Банки здоровые, прозрачные и уже готовы возобновить кредитование", - подчеркнула В.Гонтарева.

Нацбанк также перестроил все внутренние процессы и превратился в мощный современный центробанк.

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