Гонтарева и Смолий прибыли в Раду

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая написала заявление об отставке, и ее возможный преемник Яков Смолий прибыли в Верховную Раду в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время традиционного перерыва в утреннем пленарном заседании В.Гонтарева и Я.Смолий заняли места в одной из лож сессионного зала.

Как сообщалось, в повестке дня парламента на четверг, опубликованной на сайте Верховной Рады, стоит ряд кадровых вопросов, в частности увольнение нынешней главы НБУ и назначение нового руководителя.

Ранее фракции парламента высказывались за то, что В.Гонтареву следует заслушать в парламенте об итогах ее работы.