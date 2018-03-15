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11:38 15.03.2018

Савченко: Дела Майдана не будут раскрыты из-за препятствования со стороны представителей власти

Савченко: Дела Майдана не будут раскрыты из-за препятствования со стороны представителей власти

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко считает, что уголовные производства по расстрелам на Майдане не будут раскрыты, этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной Раде.

"Расстрелы на Майдане и то, что пятый год люди ждут расследования, никогда не будут расследованы", - сказала Н.Савченко журналистам в четверг в Киеве перед допросом в СБУ.

По ее убеждению, начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку не дают работать, "вяжут по рукам и ногам".

"Лично я давала ему показания о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы свергнуть власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие", - рассказала она.

По словам депутата, в своих показаниях по майдановским делам она сообщила, что "подъезжал синий микроавтобус, из него выходили люди с оружием, …эти люди есть в парламенте".

"Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий – ИФ) заводил снайперов в отель "Украина"… Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних", - считает она.

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