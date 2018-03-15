События

11:31 15.03.2018

В Закарпатье сохраняется значительная опасность схода лавин

В Закарпатье сохраняется значительная опасность схода лавин

 В четверг, 15 марта, в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В ГСЧС также сообщили, что при обследовании лавинных ячеек снеголавинной станции Пожижевская на восточном склоне г.Брецкул (Ивано-Франковская обл.) было обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 куб.м, которое имело место 13 марта между 15 и 16 часами. Убытки не нанесены.

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