В Киеве житель Троещины бросил гранату в наряд полиции при задержании

Житель Деснянского района Киева минувшей ночью бросил гранату в наряд патрульной полиции во время задержания, взрыв повредил служебный автомобиль полиции, никто не пострадал, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"15 марта в 03.00 в Деснянском районе (пр-кт Маяковского, 44-а) при задержании нарядом патрульной полиции местного жителя, 1988 г. н., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

Кроме того, в г.Доброполье (Донецкая обл.) в четверг утром в квартире произошел взрыв неустановленного предмета. В результате взрыва хозяин погиб, а его жена получила осколочные ранения (медицинская помощь оказана без госпитализации).

А.Шевченко также проинформировал, что в Ужгороде ночью на территорию домовладения врача-стоматолога неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал. Взрывом частично повреждены окна, фасад здания и ограда домовладения.